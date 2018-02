Intermarche będzie mogło handlować w niedziele. Chce mieć stacje benzynowe przy każdym supermarkecie

Intermarche otworzyło w Polsce już 63 stacje benzynowe. Nie dość, że mają własne małe sklepiki, to często stoją w pobliżu większych supermarketów. Jak będą funkcjonować w niedziele objęte zakazem handlu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Pod koniec stycznia Grupa Muszkieterowie, która kieruje marką znanych supermarketów Intermarche, otworzyła w Rawie Mazowieckiej 63. już stację paliw. Paliwa dostarcza do niej Orlen oraz Gaspol. Sieć już zapowiada, że w tym roku ma w planach uruchomienie jeszcze kilka takich obiektów.

– Cieszymy się, że sukcesywnie wzmacniamy naszą pozycję lidera w tym segmencie rynku. Planujemy wciąż rozbudowywać naszą sieć przymarketowych stacji paliw, tak aby działały one przy każdym istniejącym supermarkecie Intermarché , w miejscach, gdzie jest to możliwe. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć kilka kolejnych obiektów w różnych częściach Polski – podkreśla Aleksander Hołoga, kierownik działu stacji paliw Intermarché.

Co z supermarketem przy stacji?

Jeszcze w poniedziałek poprosiliśmy przedstawicielkę sieci o doprecyzowanie czy stacje wraz z małymi sklepami będą czynne we wszystkie niedziele i co z supermarketami w pobliżu stacji. Do środowego przedpołudnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi. O planach Intermarche poinformujemy, gdy otrzymamy taką informację.