Internauta porównał kurczaki ekologiczne i z supermarketów. Zaskakujące wnioski

Internauta sprawdził, czy kurczaki ekologiczne różnią się od tych z supermarketów. Wykrył między innymi podwyższony poziom drobnoustrojów w mięsie z Lidla. Ekspertka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oceniła jednak, że wyniki nie są jednoznaczne.

Moda na ekologiczną żywność to wyzwanie dla naszych naszych portfeli. Zdrowe produkty z zielonymi oznaczeniami kosztują nawet kilkanaście razy więcej niż te "zwykłe". Internauta postanowił sprawdzić, czy warto dopłacać do bycia eko. Pan Jakub Łoś, z zawodu przedstawiciel handlowy, założył bloga słoikowo.pl zaczął testować jedzenie.

- Nigdy nie wierzyłem w to całe „eko”, „bio” i „wolny wybieg”. Wydawało mi się to zwykłym wyciąganiem pieniędzy – zdradza money.pl pan Jakub.

Okazało się, że te wątpliwości podziela sporo osób. Jak opowiedział nam bloger, zainteresowanie tematem przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Internauta postanowił przetestować drób z czterech źródeł. Mięso kupił w Biedronce, Lidlu, Ekolandi oraz prosto z zagrody. Różnica cen między nimi jest wręcz astronomiczna - od 13 do prawie 130 zł za całego kurczaka!

- Dostępny w Biedronce kurczak z chowu wybiegowego żyje o ok. połowę dłużej niż standardowy brojler. W związku z tym tkanka tłuszczowa przyrasta dłużej i jest jej więcej. Jest to zaletą, szczególnie jeśli kurczak przeznaczony jest np. na rosół - przekonuje Łukasz Łamejko, menadżer ds. kontroli jakości produktów świeżych z Biedronki.

Test jednoznacznie wykazał za to podwyższony poziom drobnoustrojów w kurczaku z Lidla. Chodzi o Enterobacteriaceae i Pseudomona - chorobotwórcze bakterie. Jednak według pracownika laboratorium, są to wartości ostrzegawcze. Nie dyskwalifikują produktu, a jedynie wskazują, że należy przyjrzeć się produktowi i procesowi produkcyjnemu.

- Różnice widać na pierwszy rzut oka. Kurczak z ekologicznej hodowli ma grubszą, żółtą skórę. Filet jest ciemniejszy. Kolor to efekt spożywanych barwników w paszy, np. trawy. Takie mięso jest dużo smaczniejsze – chwali przedsiębiorca.

Zapytany o to, czy kupiłby drób w supermarkecie, zdecydowanie zaprzeczył.

- Ja mięsa drobiowego w supermarkecie nie kupuję. Wiem jak wygląda hodowla konwencjonalna. Kurczak w takiej hodowli może być porównany do bardzo otyłego, zmęczonego człowieka, który spędza czas tylko przed telewizorem. Za to kurczak ekologiczny jest jak człowiek, który uprawia zdrowy tryb życia. Ma energię do tego żeby biegać i poruszać się - przekonuje pan Tomasz.