Internetowy wniosek o 500 plus. "Uwaga na nieuczciwych pośredników"

Już od poniedziałku 1 lipca rodzice mogą składać wnioski w programie „Rodzina 500 plus” na nowych zasadach. Resort cyfryzacji apeluje: złóżcie wniosek online samemu, nie dajcie się naciągnąć.

Wypełniając wniosek o 500 plus za pośrednictwem portalu Empatia lub PUE ZUS, warto zacząć od założenia Profilu Zaufanego. (East News, Fot: Piotr Kamionka)

Od przyszłego miesiąca świadczenie, niezależnie od dochodów rodziny, będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia, czyli także na pierwsze dziecko. Dzięki zmianom z programu skorzysta ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej, niż do tej pory

Od tego roku rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu elektroniczny formularz jest prostszy i krótszy. Aby uzyskać prawo do świadczenia trzeba złożyć wniosek od 1 lipca do 30 września. To gwarancja tego, że pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września – świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym złożycie wniosek.

- Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze wpłyną na nasze konto – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Rodzice, którzy chcą załatwić tę sprawę online mają trzy możliwości. Pierwsza to prowadzony przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portal Empatia. Druga – wysłanie wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), trzecia - skorzystanie z bankowości elektronicznej. Nie warto korzystać z pośredników, którzy obiecują pomoc. Poradzicie sobie Państwo sami – podkreśla szef resortu cyfryzacji.

Wybierając pierwszą i drugą możliwości, czyli wysłanie wniosku za pośrednictwem portalu Empatia lub PUE ZUS – warto zacząć od założenia Profilu Zaufanego. Dzięki niemu można zgłosić np. narodziny dziecka, zawnioskować o dowód osobisty dla siebie i dzieci, zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, a wszystko to bez wizyty w urzędzie.

Szukając informacji o świadczeniu trzeba być czujnym. Chętnych do złożenia wniosku jest wielu. Każdy chce skorzystać z przysługującego mu prawa. Wszystkiego tego typu masowe akcje to też niestety czas żniw dla internetowych przestępców, którzy polują nie tylko na nasze pieniądze, ale i dane. W tym celu warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

- Upewniajmy się, że połączenie jest objęte szyfrowaniem. Jak to zrobić? Zwracajmy uwagę na to, czy w pasku adresu jest zielona kłódka i napis https:// Ignorujmy maile i komunikaty, które nakłaniają nas do szybkiego działania, oferują natychmiastową pomoc w złożeniu wniosku - taki typ wiadomości zwykle okazuje się oszustwem. Nie klikajmy w podejrzane linki, nie otwierajmy załączników, na które nie czekaliśmy – dodaje minister Zagórski.

Jeśli ktoś zauważy podejrzaną stronę, powinien ją zgłosić na incydent.cert.pl. Dzięki temu inni użytkownicy sieci będą bezpieczni.