Inwazja biedronek azjatyckich. Czytelniczka przysyła zdjęcia

Biedronki azjatyckie w ostatnich dniach wkraczają do domów Polaków. Październik to okres intensywnego poszukiwania schronienia do przezimowania. Czytelniczka WP Finanse przysłała zdjęcia, jak wygląda "inwazja" u niej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Biedronki azjatyckie nachodzą domy głównie w październiku. (dziejesie.wp.pl, Fot: czytelnik WP)