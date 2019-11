Inwestorzy wystawili ministrowi energii rachunek na 17 mld zł. Czas na nowe otwarcie

Lista zaniechań rządu w energetyce jest długa - podsumowuje ostatnie 4 lata były minister gospodarki. Widać to po giełdzie i stratach państwowych spółek liczonych w miliardach złotych. Początek nowej kadencji daje nadzieję na zmiany, a wyzwania są duże.

Premier Mateusz Morawiecki przy okazji ogłoszenia kandydatów na ministrów nowego rządu zapowiedział likwidację ministerstwa energii i przekazanie nadzoru nad spółkami energetycznymi do nowego resortu Jacka Sasina. To oznacza nowe otwarcie w energetyce, a ta, z perspektywy choćby wartości państwowych spółek, przez ostatnie 4 lata nie była najlepiej zarządzana.

- To niesamowicie ważne, żeby zachować rozdział tych kompetencji. Reguły jakie rządzą w Polsce energetyką są żywcem wyciągnięte z poprzedniego systemu. Przykładem jest m.in. fakt, że praktycznie wszystkie firmy energetyczne są w rękach państwa - komentuje Steinhoff.

Co istotne, blisko połowa z tych 17 mld zł obciąża Skarb Państwa, który w energetycznych spółkach ma nieco ponad 50 proc. udziałów. Wyjątkiem jest tylko Tauron, gdzie państwo ma 30 proc. akcji.

Inwestorzy giełdowi tak mocno wyprzedając akcje energetycznych spółek dali wyraźny sygnał, że z ich perspektywy energetyka od co najmniej dekady nie była w takim dołku. Dobrze pokazuje to wykres indeksu WIG-Energia.

Co poszło nie tak?

To, że spółki energetyczne na giełdzie poleciały w dół, jest zdaniem Steinhoffa bezpośrednią konsekwencją wprowadzanych regulacji. Analitycy giełdowi od dawna też wskazywali, że są traktowane przez właściciela, a więc państwo, jak organizacje non-profit, a nie normalne firmy nastawione na zarabianie pieniędzy.

Według Kubiszewskiego, gdyby spółki energetyczne nie były w rękach państwa, miałyby dużo lepsze wyniki, bo bardziej by o nie zabiegały. Oczywiście ludzie musieliby wtedy więcej płacić za energię, ale - jak twierdzi ekspert - ceny te byłyby bardziej urealnione.

Do tego dochodzą często nieprzemyślane wypowiedzi ministra Tchórzewskiego wzbudzające w inwestorach tylko niepewność. Mowa m.in. o zapowiedziach łączenia w pary największych grup energetycznych.

Jednym z problemów poprzedniej kadencji było mieszanie kompetencji. Teraz ma się to zmienić, bo nadzór nad państwowymi spółkami energetycznymi spadnie na Jacka Sasina. Z kolei część kompetencji regulacyjnych trafi do Michała Kurtyki, stojącego na czele powstającego Ministerstwa Klimatu.

- Przez 4 lata nie powstała polityka energetyczna państwa. A to podstawowy dokument, który powinien być drogowskazem w znacznie dłuższej perspektywie niż jedna kadencja rządu. Wyzwaniem dla nowej ekipy jest porozumienie poza podziałami i określenie jasnej strategii dla energetyki i to w horyzoncie nawet do 2050 roku - podkreśla Janusz Steinhoff.