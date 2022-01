Inwestycja w złoto? Ekspert: "Mamy XXI wiek. Po co mielibyśmy to robić?"

– Mamy XXI wiek, a dalej upieramy się przy tym, żeby inwestować w żółty kawałek metalu – mówił w programie "Money. To się Liczy" Bartosz Pawłowski, dyrektor inwestycyjny mBanku. – Często się mówi, że złoto to jest zabezpieczenie przed wszystkim. Inflacja, deflacja, wojna, cokolwiek innego. Ostatnie lata przyniosły nam jednak trochę różnych ekscesów, w tym wysoką inflację. I okazało się, że złoto w zeszłym roku straciło. Czy to oznacza, że złota w ogóle nie należy kupować? – Można, ale pamiętajmy, że to nie jest panaceum na wszystkie nasze bolączki. Można zrobić parę proc. takiej inwestycji, jako „frywolną” część portfela. Ale każdemu, kto chciałby to zrobić, radzę, żeby nie przesadzał.