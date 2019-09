iOS13. Nowy system od apple wkrótce dostępny - zdążył już przyłapać facebooka

Już prawdopodobnie w czwartek w sprzedaży pojawi się nowy system iOS13 od Apple. Oferuje on m.in kilka nowych mechanizmów dotyczących prywatności czy tzw. tryb nocny. Przypadkowo wykazał również pewną nieprawidłowość w funkcjonowaniu facebooka.

iOS13 - na czym zyskuje?

Jak podaje portal thinkapple.pl, testy nowego systemu wielokrotnie pokazywały, że prędkość działania iOS 13 i iOS 12 na starszych iPhone’ach jest niemal identyczna. "iOS 12 był na niektórych modelach odrobię szybszy, ale ta minimalna różnica z pewnością nie powinna nikogo zniechęcić do instalacji iOS13 z mnóstwem nowych funkcji" - czytamy w artykule.

Testy nowego systemu wykzały również, że plikacja Facebooka próbuje uzyskiwać dostawać dostęp do śledzenia lokalizacji urządzeń Bluetooth i podłączania się pod nie. Bluetooth ma tym samym sprawdzać, czy jesteśmy w pobliżu danego urządzenia.

Do wspomnianych zmian dochodzą także: tryb nocny, większa wydajność systemu, szybsze otwieranie aplikacji, ulepszone Face ID, optymalizacja ładowania, funkcja audio sharing, tryb niskiego transferu danych, bezpieczny sposób logowania “Sign in with Apple” i nowy interfejs regulacji głośności.