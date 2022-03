Iran skorzysta na wojnie. Zastąpi rosyjską ropę

W posiedzeniu Międzynarodowej Agencji Energii wezmą udział przedstawiciele Iranu. Irańska ropa może wkrótce zastąpić rosyjską, która z powodu inwazji Rosji na Ukrainę jest wypierana z rynku. - Negocjacje wróciły jakiś czas temu, ale teraz, po wybuchu wojny na Ukrainie, przyspieszyły. Mówi się, że porozumienie jest bardzo bliskie, a to by oznaczało powrót do ponad miliona baryłek dziennie - powiedział w programie "Newsroom" Rafał Zywert, analityk BM Reflex. - Krajom Zachodu na tym zależy, bo ropa rosyjska co prawda płynie, ale jest niemile widziana. Na rynku niezależnych traderów zaczyna być widoczna niechęć i odsuwanie się od handlu z rosyjskimi rafineriami, niewynikająca wprost z wyłączenia systemu SWIFT. Można powiedzieć, że Zachód się jednoczy - dodał.