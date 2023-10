Jadą na kredytach lub bankrutują. Prawda o "firmach zombie" w Polsce

"Zjawisko jest szczególnie niepokojące w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej, w której kapitał robi się coraz droższy, a dostęp do niego trudniejszy" – oceniono. Jak wyjaśniono, "firma zombie" działa na granicy rentowności i utrzymywana jest przez rządowe dotacje lub dostęp do taniego finansowania, związanego z niskimi stopami procentowymi. Powoduje to, że kapitał lokowany jest w nieefektywne przedsięwzięcia, a dostęp do niego jest utrudniony.