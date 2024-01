Jak dopasować ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb? Często nie jest to tak proste

Przed zawarciem ubezpieczenia warto zastanowić się, co i w jakim zakresie chcemy objąć ochroną. Czy interesuje nas ubezpieczenie mieszkania od losowych typowych zdarzeń, czy kompleksowa oferta All risk? Poszukujemy ochrony dla naszego pojazdu w zakresie OC, AC, a może również Assistance? Czy oczekujemy szerokiej oferty, czy raczej potrzebujemy ochrony w precyzyjnym zakresie? (np. dla posiadanego roweru czy zwierząt domowych) A może nasze potrzeby nie są standardowe i chcielibyśmy ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z użytkowaniem drona? Ważne jest przede wszystkim, aby ubezpieczenie było adekwatne do naszych indywidualnych potrzeb.