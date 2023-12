Jak i do kiedy rozliczyć PIT 2023?

Do kiedy PIT za 2023 rok?

Najważniejszą datą jest – jak niemal co roku – ostatni dzień kwietnia. Żeby sprawnie rozliczyć PITy w 2024 roku, podatnicy powinni sobie zaznaczyć w kalendarzach datę "30 kwietnia". Właśnie tego dnia o północy mija termin, do którego należy wykonać rozliczenie roczne za 2023. Inaczej było rok wcześniej – z uwagi na to, że ostatni dzień kwietnia wypadał w niedzielę, a przedostatni w sobotę, deklaracje można było składać i wysyłać do 2 maja. Jednak lepiej o tej dacie zapomnieć i nie zakładać, że w tym roku będzie podobnie. Warto napisać jeszcze raz, że w 2024 roku deklaracje podatkowe za 2023 rok należy złożyć najpóźniej 30 kwietnia.