Jak korzystnie nabyć samochód dla biznesu? Odpowiadamy

Masz własne przedsiębiorstwo i do prężnego prowadzenia biznesu potrzebujesz wynajmu firmowego samochodu? Wcale nie musisz decydować się na zakup pojazdu za gotówkę lub włączenie do majątku firmowego auta wykorzystywanego prywatnie. Poznaj korzystne rozwiązania, dzięki którym staniesz się użytkownikiem samochodu firmowego.

Istnieje wiele zewnętrznych form finansowania, które pozwalają nabyć pojazd przeznaczony do celów biznesowe. Warto rozważyć każdą z nich, aby wybrać opcję najbardziej dopasowaną do własnych oczekiwań i potrzeb.

Kredyt samochodowy to jedna z opcji, dzięki której przedsiębiorca staje się współwłaścicielem pojazdu (drugim współwłaścicielem jest bank). Całkowita wartość samochodu zostaje rozłożona na raty.

Leasing samochodów to rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Pozwala na użytkowanie pojazdu przez cały okres trwania umowy, a następnie daje możliwość wykupu auta – o ile przedsiębiorca chce skorzystać z takiej opcji.

W przypadku wynajmu, opłaty z tego tytułu uwzględniają nie tylko koszty użytkowania pojazdu. Obejmują także m.in. opłaty związane z ubezpieczeniem OC i AC czy naprawami gwarancyjnymi. Dzięki temu, że wszystkie koszty miesięczne są stałe, przedsiębiorcę nie zaskakuje żaden nieprzewidziany wydatek. Pozwala to na dokładne zaplanowanie miesięcznego budżetu firmowego.

Nie da się jednoznacznie wskazać, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w twoim przypadku. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że trzeci kwartał 2018 roku okazał się rekordowy dla wynajmu długoterminowego – łączna liczba pojazdów zwiększyła się w tym okresie aż o 17% w stosunku do ubiegłego roku[1]. Świadczy to o rosnącej popularności takiego rozwiązania wśród przedsiębiorców, co może sugerować opłacalność właśnie tej formy finansowania.