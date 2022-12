Jak oszczędzać na ogrzewaniu. Oto żelazne zasady, o których trzeba pamiętać

I dodaje, że "Polacy mają tendencję do przegrzewania swoich mieszkań". - Tymczasem optymalna dla naszego komfortu cieplnego temperatura powinna oscylować między 18 a 21 stopni Celsjusza – tłumaczy. To wartości zbliżone do temperatur, które utrzymuje w swoim domu minister klimatu Anna Moskwa. Minister mówiła we wrześniu na antenie Radia ZET, że w kwestii ogrzewania "każde gospodarstwo domowe może zrobić sobie rachunek sumienia". - Ja mam w domu 17-19 stopni, można się przyzwyczaić - stwierdziła Anna Moskwa.