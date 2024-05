Jak przeliczyć ponownie emeryturę? Wyjaśniamy

Dodatkowo portal zwraca uwagę na grupę kobiet, które opłacały składki do OFE i przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 roku. Aby mogły one złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, muszą mieć ukończone 65 lat, ale nie osiągnąć jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzn. Mogą wtedy zdecydować się na złożenie wniosku o przeliczenie albo poczekać do ukończenia 67 lat, gdy ZUS zrobi to automatycznie.