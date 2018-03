Jak szybko i bezboleśnie spłacić chwilówkę?

Okazuje się, że Polacy coraz częściej korzystają z pomocy firm pożyczkowych. Większość z nich każdego miesiąca musi uwzględniać w domowym budżecie kwotę na spłatę zobowiązania. Wśród pożyczek od lat królują krótkoterminowe formy wsparcia, czyli tzw. chwilówki. Okazuje się, że liczne grono dłużników ma na swoim koncie kilka tego typu należności. Co zrobić, gdy ciężar zadłużenia spędza sen z powiek i trudno znaleźć wyjście z niekorzystnej sytuacji?

Ogólna dostępność pożyczek jest z jednej strony ogromną zaletą, z drugiej – może prowadzić do jeszcze większych problemów finansowych. Skutki opóźnienia w spłacie kredytu i pożyczki mogą być bolesne dla portfela dłużnika. Na szczęście, instytucje z sektora finansowego pomyślały o rozwiązaniu wszelkich bolączek pożyczkobiorców. Skuteczną metodą na wyjście z chwilowych problemów jest zastosowanie tzw. konsolidacji. Rozwiązanie opiera się na połączeniu większej liczby pożyczek oraz kredytów w jedno zobowiązanie. Prowadzi to do ujednolicenia stopy procentowej każdej z należności oraz możliwości renegocjowania, a co za tym idzie wydłużenia okresu spłaty.