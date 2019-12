Jak tankować, to tylko w sieciówce. Małe stacje nie mają szans

Sieciowe stacje benzynowe są prawie dwa razy częściej odwiedzane niż niezrzeszone punkty sprzedaży - wynika z badania lojalności konsumentów, przeprowadzonego przez firmę technologiczną Proxi.cloud. Przepytano niespełna 200 tys. osób, które w sumie odbyły ponad 340 tys. wizyt na różnych stacjach paliw.

Z badania wyraźnie wynika, że liczba wizyt na stacjach sieciowych jest aż o 185 proc. większa niż na niezrzeszonych. Zdaniem Adama Grochowskiego, analityka w Proxi.cloud, świadczy to o tym, że klienci mocno sugerują się logotypem, gdy mają zatankować swoje samochody. I wygląda na to, że mają większe zaufanie do dużych koncernów. Wiedzą, że posiadają one własną infrastrukturę oraz bezpośrednie dostawy surowca z pewnych źródeł.