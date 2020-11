Jak weryfikować wiek seniora w sklepie? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia

Kara za niedostosowanie się do godzin dla seniorów nie jest mała. Policja może w takiej sytuacji nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Również sanepid może nałożyć na klienta karą administracyjną w wysokości od 10 do 30 tys. zł.

- Od strony prawnej klient mający status "seniora" to osoba w wieku wyższym niż 60 lat - tłumaczy sekretarz stanu w MZ Waldemar Kraska - W przypadku wątpliwości co do wieku klienta, sprzedający uprawniony jest do weryfikacji wieku. Weryfikacja może odbywać się m.in. przez złożenie oświadczenia przez osobę wchodzącą, poproszenie o przedstawienie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek klienta - dodaje przedstawiciel resortu zdrowia.