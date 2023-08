Jak wygodnie zarządzać finansami w biznesie? Z propozycją wychodzi bank dla firm

Łatwiejszy dostęp do firmowych środków i produktów finansowych

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała na początku lutego, że w 2022 roku liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce przekroczyła 461 milionów, co oznacza kolejny duży krok w kierunku rezygnacji z gotówki. W zestawieniu rok do roku jest to wzrost o 28%.[1] Dla przedsiębiorców oznacza to jedno – do coraz większej liczby operacji będą potrzebować płatniczych, a zestawienie środków znajdą najszybciej w historii konta bankowego.