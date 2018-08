Jak zostać w Polsce legalnym bukmacherem?

Zezwolenie na zakłady bukmacherskie przyznawane jest w Polsce tym firmom, które spełnią szereg rygorystycznych wymagań. Legalni bukmacherzy muszą wnosić należne opłaty, odprowadzać w Polsce podatki i dopełniać wielu obowiązków.

Na polskim rynku zakładów bukmacherskich znaleźć możemy już sporo firm, które otrzymały od Ministerstwa Finansów zezwolenie na oferowanie zakładów i mogą określać się mianem „legalnych bukmacherów”. Otrzymanie takiego zezwolenia i prowadzenie działalności bukmacherskiej nie jest jednak wcale proste. Postaramy się przybliżyć nieco to zagadnienie.

Jeszcze kilka lat temu nie było skutecznych metod ścigania zagranicznych operatorów zakładów bukmacherskich, którzy bez zezwolenia działali przez Internet na terytorium Polski. Była to sytuacja bardzo niekorzystna dla polskich firm (zdominowanych niemal pod każdym względem przez globalnych potentatów), ale i niebezpieczna ze względu na ograniczone możliwości ochrony konsumentów. 1 kwietnia 2017 roku zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy prawa, na skutek czego o polskie zezwolenie zaczęło starać się coraz więcej firm, a niektóre z nich już je otrzymały .

Chcąc otrzymać zezwolenie, firmy muszą pomyślnie przejść proces rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Finansów. Bukmacherzy muszą prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej (S.A.) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o. o.). W przypadku firm zagranicznych, mogą to być także spółki akcyjne lub spółki z o. o., ale również spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Aby otrzymać zezwolenie na świadczenie usług bukmacherskich w Polsce, spółki muszą ponadto dysponować kapitałem zakładowym w minimalnej wysokości 2 000 000 zł i opłacić koszt wydania zezwolenia, które wydawane jest na okres 6 lat (oczywiście aby wniosek o wydanie zezwolenia został rozpatrzony pozytywnie firma musi spełnić jeszcze wiele innych wymogów zapisanych w ustawie).

- 2.000% kwoty bazowej wynoszącej w 2018 roku 4.474 zł, czyli 20 x 4.474 zł = 89.480 zł (nazwijmy to opłatą wstępną),

- jeszcze raz taką samą kwotę, czyli 20 x 4.474 zł = 89.480 zł,

- za każdą posiadaną stronę internetową, na której będzie chciał umożliwiać obstawianie zakładów, musi wnieść dodatkową opłatę 5.000% kwoty bazowej, a więc zakładając że strona internetowa będzie jedna to będzie to koszt 50 x 4.474 zł = 223.700 zł.