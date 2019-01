"Jakie boże narodzenie, taki cały rok". Prognoza na 2019 po góralsku

Zima będzie słaba, lato upalne. A kolejna zima? - Zobaczymy, będzie widać po jarzębinie - mówi pan Ludwik z Zakopanego. Ocieplający się klimat może uderzyć w narciarski biznes. Chętnych na budowę nowych tras brakuje.

- Kiedyś każdy obserwował przyrodę, patrzył, jak się zachowują np. ptaki i notował - opowiada pan Ludwik. - Dzisiaj to już niewielu tak robi, bo wystarczy dziennik obejrzeć i wiadomo, jaka będzie pogoda. A jaka będzie? No jakaś będzie, dobra albo zła. Będzie deszcz, znaczy, że zła - śmieje się.

- To będzie można po jarzębinie poznać. Jak zostanie na krzakach, to znaczy, że będzie sroga - mówi. - Jak ptaki nie objedzą całej, tylko zostawią sobie na później, to będą mrozy.

Póki co, prognoza się sprawdza. W Tatrach co prawda sypnęło śniegiem, ale temperatury są dodatnie i raczej nie ma co liczyć na to, że biały puch się utrzyma.