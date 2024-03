Jakie korzyści daje firmie posiadanie terminala płatniczego?

1. Możliwość uzyskania ulgi podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy kupią lub wydzierżawią terminal płatniczy, mogą odliczyć wydatki na jego zakup i opłaty związane z jego użytkowaniem od podstawy opodatkowania (PIT bądź CIT). W przypadku podatników, którzy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej limit przysługującej ulgi to 1 tys. zł rocznie, natomiast jeśli właściciel firmy nie ma tego obowiązku to jest to kwota 2,5 tys. zł rocznie. Ulga jest możliwa do uzyskania przez dwa lata podatkowe od momentu, kiedy firma umożliwiła realizację transakcji za pomocą urządzenia płatniczego. To jednak nie wszystko – przedsiębiorca ma także opcję skorzystania z ulgi rozszerzonej. Daje ona szansę odliczenia nawet 200 procent wydatków, natomiast nie może być to więcej niż 2 tysiące zł rocznie. Dodatkowo, w sytuacji spełnienia określonych warunków, podatnik bezgotówkowy może liczyć na zwrot podatku VAT w ciągu 15 dni.[i]