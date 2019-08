Jakie leki przewoził poseł Piotrowicz samolotem marszałka? Farmaceuci wpadli na trop

Poseł Stanisław Piotrowicz tłumaczył, dlaczego znalazł się z żoną na pokładzie rządowego samolotu z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Miał przewozić lek żony – kilkaset zamrożonych ampułek. Wśród farmaceutów rozgorzała dyskusja, o jaki preparat może chodzić? Wiele wskazuje na to, że chodzi o… sztuczne łzy.

O jaki preparat mogło chodzić? W mediach ogólnopolskich oraz społecznościowych pojawiły się liczne dyskusje na ten temat. Problem ze zidentyfikowaniem leku mieli też farmaceuci. Wiele jednak wskazuje na to, że tajemniczym lekiem były sztuczne łzy wykonywane z surowicy pacjenta.

W całej Polsce tylko kilka środków zajmuje się produkcją sztucznych łez z autologicznej surowicy pacjenta. W procesie tym w pierwszej kolejności od pacjenta pobierana jest krew – od 150 ml do 450 ml krwi pełnej. Z niej, w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta, można wytworzyć od 400 do 700 jednorazowych dawek sztucznych łez. Preparat ten stanowi autologiczna surowica pacjenta uzyskana w wyniku preparatyki (czytaj również: Zamiast wyleczyć zaćmę, straciła wzrok. Wina kropli do oczu i pielęgniarki?).