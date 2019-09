Janusz Wojciechowski na liście komisarzy UE. Pensja - 100 tys. zł miesięcznie

Janusz Wojciechowski, polski kandydat na unijnego komisarza, znalazł się na zatwierdzonej liście członków nowej Komisji Europejskiej. Podczas pięcioletniej kadencji może zarobić na tym stanowisku 6 mln zł.

Janusz Wojciechowski jest typowany do objęcia teki komisarza ds. rolnictwa. - Choć do tego jeszcze daleka droga, to jeśli uda się mu ją przejść, może zyskać prawdziwą fortunę. Kusi choćby pensja rzędu ponad 100 tys. zł - podlicza "Super Express".