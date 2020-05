Jarosław Kaczyński zagości w Senacie? Marszałek Grodzki składa propozycję

Jarosław Kaczyński przybędzie do Senatu na zaproszenie Tomasza Grodzkiego? Marszałek zapowiedział, że zaprosi do Senatu prezesa PiS, by wypracować z partią rządzącą kompromis w kwestii wyborów prezydenckich. Ewentualne porozumienie ma - zdaniem Grodzkiego - przyczynić się do ułatwienia prac Senatu wokół samej ustawy.

