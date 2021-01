TO JEST NOWE

Jasło. Restauracja rozdaje posiłki wszystkim potrzebującym. "Musimy się jednoczyć"

Wszyscy potrzebujący mogą zgłosić się do jednej z restauracji w Jaśle, a ta wyda im ciepły posiłek za darmo. Właściciele zapraszają do kontaktu, a swoją akcję porównują do bożonarodzeniowej tradycji pozostawiania pustego miejsca dla niespodziewanego gościa.

Jasło. Restauracja oferuje bezpłatne posiłki swoim klientom. Źródło: Unsplash.com , Fot: Fabrizio Magoni, kolaż: WP Finanse