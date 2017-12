Jazz i seriale kostiumowe. Nowości telewizyjne na koniec roku

Wkrótce ruszy kanał telewizyjny poświęcony muzyce współczesnej i jazzowi. Od dwóch tygodni widzowie Cyfrowego Polsatu mogą natomiast oglądać najpopularniejsze, wysokobudżetowe seriale kostiumowe.

W pierwszej kolejności uzyskali do niego dostęp użytkownicy Cyfrowego Polsatu, który jest największą platformą cyfrowa w Polsce (ok. 3,5 mln abonentów). Mogą znaleźć go na kanale 49. 1 stycznia dostęp – na kanale 69 - zyskają klienci platformy nc+ (2,2 mln abonentów). Trafi on też do ofert telewizyjnych sieci Orange i Play.