Jechał "na magnesie". To pierwszy przypadek od kilku lat

Niecodzienna interwencja duńskich funkcjonariuszy miała miejsce 10 kwietnia, na trasie E20, pod miastem Køge we wschodniej części Danii. Jak podaje serwis 40ton.net, kierowca przyłożył magnes do urządzenia rejestrującego pracę pojazdu, co zakłóciło rejestrowanie czasu pracy obywatela Polski.