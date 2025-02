Jedna miejska spółka nie płaci drugiej. Mieszkańcom zakręcą grzejniki

- Na chwilę obecną jest to około 20 wspólnot mieszkaniowych. Znajdują się tam zarówno mieszkania prywatne, jak i te należące do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych (ZLiBK) – mówi WP Finanse Różacka.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie od jednej z osób zajmujących się rynkiem najmu w Olsztynie, to właśnie ZLiBK nie otrzymując opłat od najemców, nie płaci do wspólnot, które zadłużają się przez jedną miejską spółkę w drugiej.

- Mieszkam we wspólnocie, gdzie co kilkanaście miesięcy powtarza się sytuacja zaległości, a okazuje się, że to gmina nie reguluje należności. To problem, który trwa od wielu lat – mówi nam Arczak.