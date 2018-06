program 300 plus

Jeśli sześciolatek pójdzie do szkoły, jego rodzice dostaną świadczenie 300+

Warunkiem przyznania prawa do świadczenia "Dobry start" jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku - tłumaczy Ministerstwo Rodziny. Oznacza to, że na 300+ załapią się także 6-latki, jeśli pójdą do szkoły.

Sześciolatki, które pójdą do szkoły, dostaną 300+

Ministerstwo Rodziny opublikowało odpowiedzi na pytania, jakie na Facebooku rodzice kierowali w sprawie nowego programu socjalnego rządu.

Jedną z wątpliwości było, czy rodziny, w których jedna osoba pracuje za granicą, nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500+.

Resort wyjaśnia, że świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu, rodzic będzie miał gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.

Rodzice chcieli tez wiedzieć, czy świadczenie przysługuje 6-letniemu dziecku rozpoczynającemu I klasę szkoły podstawowej. Pytanie o tyle istotne, że obowiązek szkolny jest od 7 roku życia.

Okazuje się, że świadczenie w przypadku 6-latka przysługuje, ale jest warunek. Dziecko musi rozpocząć naukę w szkole, niezależnie od wieku.

"Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia" - tłumaczy resort rodziny.

Pytano także, czy 300 zł zastępuje dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej wynoszący 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem tak jak 500+.

Resort Elżbiety Rafalskiej odpowiada, że będzie można otrzymać te dwa rodzaje świadczeń, czyli zarówno świadczenie dobry start, jak i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ministerstwo podkreśla, świadczenie "Dobry start" nie podlega wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wyjaśniono też, kiedy świadczenie 300+ może zostać odebrane. Resort tłumaczy, że za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

- świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

- świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

- świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie.