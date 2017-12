Jest decyzja KE ws. Polski. Timmermans: Polska nie zostawiła nam wyboru

KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. Komisja wyśle wniosek do krajów unijnych o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności".



- Nasze troski jeśli chodzi o Polskę pogłębiły się. Cała struktura sądownictwa jest naruszona. W ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja pogorszyła się - powiedział Frans Timmermans po debacie. Stwierdził, że cały czas KE jest gotowa do dialogu z Polską.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że będzie to komentowane jako atak na Polskę.

Prócz decyzji o uruchomieniu art. 7 jest też pozew do unijnego Trybunału za ustawę o sądach powszechnych.

Teraz praworządnością w Polsce zajmą się ministrowie ds. europejskich. Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy i do poinformowania Komisji o podjętych w tym celu krokach.

Jakie działania może podjąć Polska?

W dzisiejszym zaleceniu wyraźnie określono, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na te zastrzeżenia. Władze polskie wzywa się do:

- zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, tak aby nie stosowano obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów, zniesiono swobodę decyzyjną Prezydenta odnośnie do przedłużania kadencji sędziów Sądu Najwyższego, a także wyeliminowano postępowanie na podstawie skargi nadzwyczajnej, dające możliwość ponownego otwarcia spraw, w których prawomocny wyrok zapadł wiele lat temu;

- zmiany lub wycofania ustawy o ustroju sądów powszechnych, w szczególności wyeliminowania nowych uregulowań dotyczących wieku emerytalnego sędziów, w tym swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości do przedłużania kadencji sędziów oraz wyznaczania i odwoływania prezesów sądów;

"To jest jedynie pretekst"

W trakcie debaty wiceszef KE Frans Timmermans zaznaczył , że nie ma żadnych różnic między premier Szydło a premierem Morawieckim w sprawie podejścia do kwestii praworządności.

- Polskie sądy to jedynie pretekst KE. Prawdziwym powodem jest stanowisko polskiego rządu – które zostało obiecane obywatelom – odnośnie przymusowej relokacji uchodźców. Nie ugniemy się, będziemy walczyć - mówił w Telewizji Republika europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości.

"Odpowiedzialność ponoszą politycy PO"

- Jesteśmy dzieckiem do bicia, bo ślepo nie podporządkowujemy się poleceniom. Za uruchomienie art. 7 ponoszą odpowiedzialność politycy PO. To nie jest artykuł, który uderza w PiS, ale może uderzać w Polskę - odniosła się do decyzji Beata Mazurek.