Bezrobocie niskie, a wolnych miejsc pracy nie brakuje. Tylko raz w historii było lepiej

Tylko raz w historii pracy było więcej

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócili uwagę, że 137,4 tys. nieobsadzonych miejsc pracy to 10 proc. mniej niż na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak wskazał, że ostatnie odczyty z polskiego rynku pracy pochodzą sprzed inwazji rosyjskiej i białoruskiej na Ukrainę. Dlatego mogą one służyć jedynie do oceny potencjału naszego rynku sprzed okresu wojny.