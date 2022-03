Ukraińcy wracają bronić kraju przed Rosją. Nagle w Polsce ubyło kilkadziesiąt tysięcy kierowców

Nawet 30-40 procent ukraińskich kierowców, którzy pracowali w Polsce, wróciło do swojego kraju w związku z rosyjską inwazją - w sumie może to być nawet 40 tysięcy osób. Oznacza to poważny problem dla transportu drogowego, który już przed wojną borykał się niedoborem rąk do pracy. A kłopoty branży transportowej to problem nas wszystkich, bo oznacza duże podwyżki cen na sklepowych półkach.