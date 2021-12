Jest praca! Sobowtór nowego kanclerza Niemiec poszukiwany

"Nie jest to praca, w której można szczególnie dużo zarobić" - podkreśla agent. Większość z sobowtórów "ma więc normalne zawody". Ursula Wanecki, sobowtór Angeli Merkel, "jest doradcą podatkowym. Nasz Daniel Craig jest elektrykiem. Można powiedzieć: im mniej sobowtórów danej osoby, tym lepsza podstawa do negocjacji". Na przykład "w przypadku Elvisów nie można żądać wiele". Natomiast "Scholza sprzedałbym za 1000 do 1400 euro. Ale go nie mam".