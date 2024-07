Jest przełomowa decyzja skarbówki. Może uderzyć w tysiące Polaków

"Praca w ramach B2B to często sprzeczna z prawem optymalizacja podatkowa" - pisze "Gazeta Wyborcza", odnosząc się do decyzji szefa KAS. Oznacza to, że wyższe podatki może wkrótce płacić więcej przedsiębiorców oraz pracowników. Umowy B2B obowiązują m.in. w sektorze informatycznym.