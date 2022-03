Jest szansa na tańsze paliwo. "Niebezpieczne będą dwa najbliższe kwartały"

- Jeśli USA miałyby możliwość zakupu ropy wenezuelskiej, a dodatkowo nałożyłby się spadek popytu, to może się okazać, że rynek da się poukładać. Najbardziej niebezpieczne będą dwa najbliższe kwartały, kiedy będziemy mieli do czynienia z ciasnym rynkiem, na którym jest mało surowca i duży popyt. W dłuższym okresie bardzo prawdopodobne, że to się rozluźni, i póki co niewykluczone, że w drugiej połowie roku, jeśli się zakończy wojna, będziemy mieli niższe ceny - powiedział w programie "Newsroom" WP Rafał Zywert, analityk BM Reflex.