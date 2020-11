Jest tylko jedna taka Żabka. Pierwszy tego typu sklep w kraju

Na warszawskiej Białołęce stanie pierwszy tego typu sklep od Żabki. Mało tego, jest to pierwszy tego typu sklep w całym kraju.

Energia do zasilania sklepu ma pochodzić w 100 proc. z naturalnych źródeł. Na dachu budynku zainstalowano 40 paneli fotowoltaicznych.

Innowacją jest też podłoga kinetyczna, która zmienia każdy wykonany krok w energię elektryczną. Ta z kolei wspomoże zasilanie zainstalowanych w sklepie urządzeń. Jest to technologia płyt naciskowych - druga taka instalacja w sieci handlowej w Europie.

Eko-innowację można też spotkać w niepozornych elementach takich jak drzwi lodówki. Ograniczają one ilość ulatniającej się energii. Otwiera się je po przyłożeniu do nich dłoni, co ma wpłynąć na oszczędzanie energii.