Jesteście "the best" i "impressive", mówi ambasador Mosbacher. Jesteście "killers", dodaje minister Błaszczak

Ambasador USA wraz z szefem resortu obrony odwiedziła polskich komandosów. - Jesteście the best - powiedziała. Jeszcze dalej poszedł Mariusz Błaszczak. - They are killers - odpowiedział.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nie wiadomo, czy minister Błaszczak użył słowa "killers" dosłownie, czy jako angielski idiom (East News, Fot: Adam Staskiewicz/East News)

Georgette Mosbacher i Mariusz Błaszczak odwiedzili 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku. Komandosi musieli zrobić wrażenie na ambasador USA. Powiedziała, że żołnierze są "the best", czyli "najlepsi". Elitarna jednostka spodobała się też Mosbacher ze względu na umundurowanie oraz uzbrojenie. - Impressive (czyli "imponujące") - skomentowała.

- They are killers - odpowiedział minister Błaszczak. Gdyby przetłumaczyć to dosłownie, to jego słowa oznaczałyby "oni są zabójcami". Być może jednak szef resortu obrony użył tego słowa mniej dosłownie. Słowo "killer" jest używane jako idiom w języku angielskim na określenie czegoś świetnego i niezwykle fajnego. Według serwisu Urban Dictionary synonimem tego wyrażenia jest często używane w krajach anglosaskich słowo "cool".

Wymianę zdań pomiędzy ministerem i ambasador USA przytacza serwis "Wprost".

Burza po liście Mosbacher. Bartłomiej Sienkiewicz: to po prostu Bantustan. Zobacz wideo:

Podczas spotkania nie zabrakło jednak bardziej dyplomatycznych sformułowań. - Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Polski oraz wobec trwałej obecności amerykańskiego wojska w Polsce jest niepodważalne. Powtórzę to jeszcze raz: zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest niepodważalne - mówiła ambasador podczas spotkania z żołnierzami.