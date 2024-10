Jeżdżą 320 km/h. Pojawią się w małych polskich miastach

Według dziennika, ekspresowe pociągi kursujące z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia będą osiągać prędkość 320 km/h. Będą miały możliwość zarówno omijania mniejszych miejscowości, co skróci czas przejazdu między głównymi miastami, jak i zjeżdżania na lokalne stacje, by później powrócić na linię kolei dużych prędkości (KDP).