Już 570 mld dol. uciekło z kryptowalut. Cena bitcoina poniżej 7 tys. dol.

Czas kiedy kryptowaluty mierzyły w bilion dolarów wartości rynkowej i tylko Apple im ustępował już minął. W czwartek ich łączna kapitalizacja spadła poniżej 300 mld dol. i wciąż maleje. Od najwyższego poziomu z rynku kryptowalut uciekło już wielu graczy.

Najważniejsza z kryptowalut, bitcoin zaczęła tracić już w grudniu ub. roku, ale kapitał przepłynął do innych „coinów” i w rezultacie wzrost kapitalizacji trwał jeszcze do stycznia. Od tego momentu, z przerwami na nadzieję, że wzrosty wrócą, rynek leci w dół.

Omar Godbole przytacza historyczne przykłady, gdy wskaźnik dochodził do 30 pkt. w styczniu i sierpniu 2016 r., pod koniec marca, w lipcu i wrześniu 2017 r. i w lutym 2018 r. Za każdym razem kończyło się to sporym odbiciem.

Pytanie tylko dlaczego miałoby to nastąpić i teraz? Analiza techniczna, analizą techniczną, ale zawsze jest przecież kwestia podstawowa - ile to jest właściwie warte?

Przez długi czas spekulanci nie zawracali sobie tym głowy, skupiając się na wykresach i tym, co one do nich mówią. Dla tych, którzy decydowali się wrzucać swoje pieniądze na rynek na przełomie lat 2017 i 2018 skończyło się to zderzeniem ze ścianą.