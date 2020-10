Już nie musisz iść do banku. Wystarczy, że masz internet

Rozmowę wideo z doradcą można przeprowadzić w dni robocze od 9 do 17. Trzeba się tylko na nią zapisać, by nie czekać już w żadnej kolejce.

Na podany w formularzu adres e-mail klient otrzyma link do przeprowadzenia testu połączenia. Przed zaplanowanym spotkaniem na wskazany numer telefonu przyjdzie SMS, a e-mailem link do połączenia.

Jak otworzyć konto na selfie w aplikacji IKO? \| PKO Bank Polski

Dane są przesyłane do banku i jeśli weryfikacja przebiegła pomyślne – maksymalnie w ciągu kolejnych 15 minut klient otrzymuje dostęp do konta przez aplikację mobilną IKO lub serwis bankowości online iPKO.

To nowatorskie podejście do obsługi bankowości przez smartfon. Do tej pory, żeby zrealizować np. przelew, trzeba było znaleźć odpowiednią funkcję w aplikacji, wypełnić dane, zatwierdzić operację. Dziś wystarczy powiedzieć np. "zapłać 50 złotych za telefon" albo "przelej 100 złotych Jankowi". Aplikacja sama odnajdzie odbiorcę na liście, wprowadzi kwotę i poprosi jedynie o potwierdzenie przelewu.

Pandemia sprawiła, że korzystanie z usług administracji publicznej stało się dużo bardziej popularne, w wielu przypadkach wręcz konieczne. Wniosek o 500+ czy w do programu Dobry Start, zakładanie działalności gospodarczej, uzyskanie Bonu Turystycznego, dostęp do Internetowego Konta Pacjenta – te i wiele innych spraw można załatwić bez wychodzenia z domu.

Inne – głównie podpisywanie dokumentów urzędowych online – są możliwe po założeniu Profilu Zaufanego. To też nie wymaga od nas wychodzenia z domu. Profil można założyć na stronie PKO Banku Polskiego, potwierdzając swoje dane poprzez zalogowanie się do banku .

Aplikacja IKO to narzędzie także dla podróżujących. Zakup biletu komunikacji miejskiej w aplikacji IKO jest prosty i trwa chwilę. Żeby to zrobić, trzeba wybrać miasto, rodzaj i liczbę biletów. Można kupić bilet dla siebie oraz dla współpasażerów.

Wystarczy wprowadzić do aplikacji IKO numer rejestracyjny. Na bramkach kamery sczytują numery, a szlaban idzie w górę. Pieniądze są pobierane z konta lub karty, zależnie od tego, co wybraliśmy.

Szukasz prezentu lub nie masz pomysłu na prezent? Kup kartę podarunkową. To usługa znana na rynku od wielu lat. Wykupiony dostęp do platform streamingowych, bony zakupowe do księgarni czy platform sprzedażowych albo pozwalające kupić aplikację na smartfona – to bardzo wygodny i atrakcyjny sposób na prezent.