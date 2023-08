Kamil Grosicki skomponował własny kebab. Oto co się w nim znajduje

"Świetny zmysł kulinarny" Kamila Grosickiego

- Podejmując współpracę z Kamilem, wiedzieliśmy że jest sportowcem najwyższej klasy oraz osobą o niezwykłym podejściu do życia. W czasie pracy nad menu przekonaliśmy się także, że posiada świetny zmysł kulinarny - mówi Michał Kłusek, CEO Dolci Sapori, spółki, do której należy Am Am Kebab.