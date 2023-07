Przetrwają tylko pizzerie i fast foody? Branża gastronomiczna w dołku

W 2022 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, nastroje wśród restauratorów, mierzone przez Panel Gospodarstw Domowych GfK, pogorszyły się we wszystkich segmentach rynku gastronomicznego. Ogólny wskaźnik nastrojów spadł z -7 do -11, co wskazuje na pogłębienie już i tak negatywnych nastrojów w branży - czytamy w "Rzeczpospolitej".