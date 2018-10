Kampania wyborcza samorządowców za pieniądze podatników. "Promowanie idei"

Samorządowcy z Dolnego Śląska najpierw założyli stowarzyszenie, potem zasilili je pieniędzmi podatników, a następnie wystartowali w wyborach. Teraz przekonują, że ich billboardy jedynie "promują ideę samorządu".

Gazeta pisze, że Ruch Bezpartyjni Samorządowcy wykorzystał do tego budżety samorządów, w których ma wpływy.

W jaki sposób sprytni samorządowcy tego dokonali? Najpierw uchwałę o przystąpieniu do inicjatywy Rzeczpospolita samorządna podjął sejmik województwa dolnośląskiego i dał na to 600 tys. zł. Było to w lutym.