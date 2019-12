Karp na święta. Pracownik rybnego może odmówić zabicia

Nawet pracownik działu rybnego może nie zgodzić się na zabicie karpia. Prawo pracy jest tu jednoznaczne i nie można takiej osoby za to w żaden sposób ukarać.

Pracownicy działu rybnego mogą odmówić pracy przy sprzedaży żywych karpi i nie wolno ich za to w żaden sposób ukarać. O przestrzeganie zasad etyki i humanitaryzmu w zakresie sprzedaży ryb od lat apeluje m.in. Fundacja Gaja, w ramach kampanii społecznej "Nie kupuj żywych karpi". Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", prawo pracy w tej sytuacji jest jednoznaczne, pracownik może odmówić zabicia karpia, a pracodawca nie może zmusić go do wykonania takiego polecenia, ani wyciągnąć negatywnych konsekwencji w znaczeniu dyscyplinarnym.

Mimo pewnych wątpliwości, jak podkreśla "Rzeczpospolita", prawo do powołania się na klauzulę sumienia można wysnuć z Konstytucji (art. 53 ust. 1), czy też z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Mimo że art. 100 § 1 kodeksu pracy wprost o tym nie wspomina, jego wykładnia w zgodzie z Konstytucją pozwala przyjąć, że pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy na podstawie klauzuli sumienia. Oznacza to, że przełożony nie powinien z powodu takiej odmowy wyciągać wobec pracownika żadnych negatywnych konsekwencji.

Co prawda każdy przypadek należy rozpatrywać osobno, jednak punktem wyjścia powinno być stwierdzenie, że pracodawca jest zobowiązany uszanować przekonania pracownika i tak przeorganizować jego pracę, by nie musiał on wykonywać czynności sprzecznych z jego sumieniem. Jedynie w przypadku, gdy nie jest to możliwie – co pracodawca powinien móc udowodnić – może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę.