Karty parkingowe dla niepełnosprawnych. Krótka odpowiedź ministerstwa w sprawie przekrętów

Już za 50 zł można kupić w internecie kartę umożliwiającą parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Policjanci mają problem z rozpoznaniem podróbek. Tymczasem ministerstwo odpowiadające za politykę społeczną, w tym za sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi, rozkłada ręce.

Na stronie widnieje jednocześnie informacja, że karty parkingowe z adnotacją o możliwości parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych "można wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów kolekcjonerskich". "Nie bierzemy odpowiedzialności za nieprawidłowe i zakazane wykorzystanie przedmiotów oferowanych przez nas" - wskazano. Ceny od 250 do 550 zł.

To już jednak przeszłość, ponieważ oferta szybko zniknęła z sieci, a odnośnik z wyszukiwarki prowadzi do pustej strony.

Zobacz też: 500 plus do zmiany? Bartosz Marczuk odpowiada kategorycznie

Sama jest osobą niepełnosprawną i też ma kartę uprawniającą do parkowania na kopercie. Przyznaje, że miejsc dla niepełnosprawnych wcale nie jest tak dużo. - Gdyby zarządcy dróg zawsze stosowali się do przepisów określających minimalną liczbę takich miejsc, to nie byłoby źle. Niestety, te przepisy nie zawsze są przestrzegane i miejsc brakuje szczególnie w tak newralgicznych miejscach, jak centra miast, czy osiedla mieszkaniowe. Inną sprawą jest to, że często na kopertach są stawiane śmietniki, stragany, czy o tej porze roku - choinki - mówi.