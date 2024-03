Karuzela podatkowa na ponad 20 mln. Sprawa trafi na Pomorze

Początkowo, sprawą zajmował się Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Pracował on we współpracy z miejscowym CBŚP. Akt oskarżenia został skierowany do sądu okręgowego w Białymstoku. Jednak na wniosek tego sądu, sąd apelacyjny w Białymstoku zdecydował o przekazaniu sprawy do Gdańska.