Kary za brak segregacji. Śmieciarz skontroluje, co masz w koszu

Od 6 września każdy musi segregować śmieci. Jeśli tego nie robi, naraża się na kary.

Oznacza to, że teraz personel śmieciarki będzie musiał ocenić jakość odpadów, zrobić notatkę służbową i dokumentację fotograficzną. Innymi sowy: zebrać to, co pozwoli wójtowi gminy wszcząć postępowanie.