Kaszuby. Idealne miejsce na ekonomiczny urlop z dala od tłumów

Czym gospodarstwa agroturystyczne wyróżniają się na tle innych obiektów noclegowych?

Z definicji gospodarstwom agroturystycznym bliżej jest do gospodarstw rolnych aniżeli do obiektów stricte noclegowych. Pod względem formalno-prawnym stanowią one bowiem odłam gospodarstwa rolnego, które oprócz typowych zadań rolniczych i gospodarczych, dodatkowo oferuje klientom odpłatne usługi. Należą do nich m. in. oferowanie gościom noclegów, wyżywienia i organizowanie innych atrakcji.