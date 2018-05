Katowice poradzą sobie z korkami? Prawie 60 mln zł na rewolucyjny projekt

Katowice chcą wprowadzić inteligentny system zarządzania transportem. Projekt, który będzie kosztował ponad 50 mln zł, powstanie w ciągu 2 lat.



- Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem w zakresie komunikacyjnej rewolucji w Katowicach. Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla mieszkańców, ale także korzyści ekologiczne - mniejszą emisję spalin i hałasu - wyjaśnił w rozmowie z katowicką "Gazetą Wyborczą" prezydent miasta Marcin Krupa.

ITS nie będzie jednak działał sam. Zostanie zintegrowany m.in. z systemami takimi, jak: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA), czy System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP). Będzie wykorzystywać kilka kanałów informacyjnych: portale internetowe, radia, komunikację telefoniczną.

Katowice to nie jedyne miasto, które decyduje się na inwestowanie w tego typu projekty. Chorzów chce do 2020 roku uruchomić ten sam system, którego stworzenie będzie kosztowało ok. 16 mln zł – podaje "Dziennik Zachodni".