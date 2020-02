Kibice zjechali do Zakopanego. Pustki na sklepowych półkach, do kas kolejki po horyzont

Najazd kibiców, jakiego najstarsi górale nie pamiętają - powiedzieć tak to przesada, ale bez wątpienia Puchar Świata w skokach narciarskich ściągnął do Zakopanego turystów z całej Polski. Widać to nie tylko na trybunach.

Tłumy turystów w Zakopanem wymiatają towar ze sklepów. Obsługa nie nadąża z uzupełnianiem braków

- Noclegi zarezerwowane, trudno coś znaleźć. A w sklepach - armegedon - mówią kibice, którzy zjechali do Zakopanego oglądać w weekend skoki polskiej ekipy.

Tłumy kibiców widać bowiem nie tylko pod Wielką Krokwią. W sklepach jest tylu głodnych i spragnionych turystów, że na półkach zaczyna brakować towaru - obsługa nie nadąża z donoszeniem produktów. W zakopiańskiej Żabce, co widać na zdjęciach, w sobotni wieczór nie było pieczywa, przetrzebione były półki z przekąskami.

wp.pl / Klaudiusz Michalec

Nawet zwykłej wody w butelkach jest coraz mniej.

wp.pl / Klaudiusz Michalec

W tych okolicznościach zasoby piwa nie prezentują się najgorzej.

wp.pl / Klaudiusz Michalec

Do tego wszystkiego swoje trzeba odstać w kolejce. Zatory są ewidentne.

wp.pl / Klaudiusz Michalec

W sobotę odbył się drużynowy konkurs Pucharu Świata, w którym Polacy zajęli 5. miejsce. W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny.

Na trybunach Wielkiej Krokwi zasiadło w sobotę i zasiądzie w niedzielę po 23 tys. osób. Wszystkie bilety na konkursy zostały wyprzedane.

